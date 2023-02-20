В Кузбассе Ми-8 совершил аварийную посадку, один человек погиб

В Кемеровской области в районе горы Топхан совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8, на борту которого находилось десять человек. Один человек погиб, еще один пострадал, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Сейчас второй вертолет, летевший в паре с аварийным, доставил тело погибшего в Междуреченск и вылетел за пострадавшим. Также к месту ЧП направлен вертолет из Горно-Алтайска для эвакуации оставшихся восьми человек.