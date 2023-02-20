20 Февраля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Мобилизованный из Прикамья попросил у властей бензопилу, чайник и ключи для ремонта КамАЗов

Мобилизованный житель Пермского края обратился к властям Александровского городского округа за помощью. Информацию об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала глава округа Ольга Лаврова, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, в помощь мобилизованному жителю округа собирают гвозди на 70, зеленую краску и кисти, перчатки хлопчатобумажные, порошок, мыло, целлофановые пакеты (для того, чтобы надевать их на тарелки во время еды - мыть посуду нечем), красные повязки на руку и на ногу, зеленые нитки и иголки, ручка с черной пастой, пару ключей для ремонта КамАЗов, электрический чайник, обезболивающее, пластыри, бензопилу, трусы, носки хлопчатобумажные, печенье, вафли, любую спецодежду, а также открытки и письма от детей и всех желающих.

Сбор вещей завершается сегодня. Принести их можно в администрацию Александровского муниципального округа, кабинет №9, для жителей поселка Яйва - ДК "Энергетик".

Теги: мобилизация, сбор вещей, помощь, Александровский



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