Законопроект о тишине и покое внесен в Госдуму: подробности

Депутаты фракции ЛДПР сегодня внесли в Госдуму проект федерального закона о соблюдении тишины и покоя граждан, который позволит устранить правовые пробелы и неоднородность существующих требований.

Как сообщалось, законопроектом предлагается установить временем тишины период времени с 22 до 7 часов. А для проведения строительных и ремонтных работ выделяется время с 9 до до 19 часов, и только в будние дни. При этом должен быть обязательный перерыв с 13 до 15 часов.

Проект разработан с целью унификации законодательства и установления единых требований к физическим и юридическим лицам по вопросам соблюдении тишины и покоя граждан на территории России. Сейчас это все регулируется региональными законами и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, отнесены: использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, использование охранной сигнализации автомобилей, использование пиротехнических средств, производство разгрузочно-погрузочных работ.

Предлагаются следующие исключения из закона:

- празднование Нового года (до 4 часов);

- отправление религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий;

- проведение массовых мероприятий в нерабочие праздничные дни в соответствии с законодательством России и регионов;

- случаи предотвращения правонарушений, ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций и неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.

Один из соавторов законопроекта замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что фракция давно бьется за такой закон. Локальные законы защищают граждан только на бумаге, а на практике у полиции реальных полномочий мало.

"Нужны четкие соглашения между властями субъектов и УВД - на вызов должен приезжать наряд, облеченный достаточными полномочиями. Таких соглашений нет или мало. Нужен закон федерального масштаба. Мощный. Бесшумный", - написал депутат.