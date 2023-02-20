20 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: vk.com/incekb

Потоп на перекрестке Малышева – Гагарина будут устранять весь день

Устранение последствий коммунальной аварии на перекрестке Малышева – Гагарина в Екатеринбурге будет проводиться в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".

потоп на перекрестке Гагарина - Малышева(2023)|Фото: vk.com/incekb

Напомним, что сегодня утром перекресток затопило. Очевидцы утверждают, что воды было по колено. В компании сообщили, что на Гагарина, 49 произошло повреждение на трубопроводе диаметром 300 мм в колодце. Из-за аварии дома №47 и №49 по Гагарина, а также №3 по Отдельной остались без холодной воды.

Работы будут вестись весь день. Для оставшихся без воды горожан уже отправили автоцистерну.

Теги: потоп, перекресток, коммунальная авария, Екатеринбург



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