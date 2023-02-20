В Белгородской области один человек погиб и один ранен во время украинского обстрела
В Белгородской области один человек погиб и один ранен при обстреле села Новая Таволжанка.
"Новая Таволжанка вновь под артиллерийским обстрелом. Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Женщина скончалась в машине скорой помощи от множества осколочных ранений, мужчина с осколочными ранениями но доставлен в ЦРБ.
Сотрудников птицефабрики сейчас вывозят на безопасное расстояние.