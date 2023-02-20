20 Февраля 2023
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Политика Украина
Фото: lobal Look Press/Markiian Lyseiko/zumapress.com

ВС РФ уничтожили большую часть техники, предоставленной Западом Украине, - СВР

Страны НАТО с декабря 2021 года передали Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем, сообщает Служба внешней разведки РФ.

По данным ведомства, большая часть этой техники уже уничтожена российскими военными, передает РИА новости.

Помимо этого, Киев получил от западных стран 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 206 000 снарядов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина получает от западных стран в основном устаревшие вооружения, которые "перемалываются" российской армией.

Теги: техника, украина, свр, запад



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