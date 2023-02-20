Власти продают курорт "Архыз"

Госкомпания "Кавказ.РФ" (ранее "Курорты Северного Кавказа") продает горнолыжный курорт "Архыз". На конкурс заявилось всего два претендента, и оба оценили объект в одинаковую сумму – 17 млрд руб., это минимальная цена.

По данным РБК, один из претендентов – ООО "Горные вершины", связанное с семьей бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Другая компания – АО "Партнерс Групп", малоизвестная на рынке организация. При этом обе компании были созданы незадолго до проведения конкурса.

Победитель получит всесезонный горнолыжный курорт в трех часах езды от аэропорта Минеральные Воды площадью 20 тыс. га. "Кавказ.РФ" оценивал вложения государства в проект в 23 млрд руб. В 2021 году он достиг операционной рентабельности, его посетили 693 тыс. человек.

Победитель сначала оплатит 25% акций курорта и получит их, остальное – при выполнении инвестиционных обязательств в 2037 гг.

Ранее "Кавказ.РФ" заявлял об интересе к "Архызу" еще двух потенциальных покупателей - АФК "Система" и группы "Синара".