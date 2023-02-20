20 Февраля 2023
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Происшествия В России Москва
Фото: dic.academic.ru

В Новой Москве в руках девушки взорвалась коробка с "подарком"

В Новой Москве девушка получила "подарок с открыткой", который взорвался.

Инцидент произошел на 2-й Изумрудной улице, пишет telegram-канал "112". 22-летней девушке доставили коробку, а когда она ее открыла, произошел взрыв. Внутри оказалось неизвестное устройство, которое сдетонировало.

Пострадавшую госпитализировали с серьезной травмой лица. На месте работают оперативные службы.

Baza уточняет, что возможный подозреваемый в сегодняшнем взрыве — давний преследователь девушки. В 2016-2017 годах за ней пытался ухаживать парень по имени Никита из соседнего дома. Она отказала и тогда он разозлился и начал караулить ее у подъезда. Последний раз пострадавшая видела его в конце 2022 года, к тому моменту они прекратили общение.

Теги: Новая Москва, подарок, взрыв, коробка



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