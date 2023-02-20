Незначительные уступки: после митинга Куйвашев решил не взыскивать взносы на капремонт с жителей новостроек

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев после прошедшего в Екатеринбурге митинга готов пойти на незначительные уступки и не отменять трехлетнюю отсрочку от оплаты капремонта для жителей новостроек. 22 февраля на заседании заксобрания региона должны были утвердить новые правила, согласно которым оплачивать капремонт в новых домах жильцы должны были уже через полгода после введения дома в эксплуатацию, однако планы подверглись коррективам. Как передает 66.RU, глава региона внес поправку, предусматривающую сохранение трехлетнего моратория.

В минувшую субботу в парке им. 50-летия ВКЛСМ собралось порядка 200 свердловчан из разных городов области. Пришедшие были возмущены резким повышением тарифов на услуги ЖКХ и капремонт и в знак протеста запихнули деньги в рот и карманы картонной фигуры главы РЭК Гришанова. После этого власти и решили пойти на уступки, однако на фоне увеличения размера взносов на капремонт на 41% и скачкообразного подорожания ЖКУ это не выглядит сколь-либо серьезным шагом.

Зато в этом свете вырисовывается интересная картина противостояния Евгения Куйбышева... самому себе и своим же подчиненным. Сначала РЭК увеличила тарифы на электричество и взносы на капремонт. После волны возмущения Куйвашев неожиданно обратился к федерации с требованием понизить тарифы. Затем и.о. председателя комиссии Владимир Гришанов заявил, что вопрос уже решенный, и понижения цен свердловчанам ждать не стоит.

Произошедшее похоже не более чем на пиар-акцию самого Куйвашева, потому что, с одной стороны, РЭК находится в полном подчинении областного кабмина и утверждает тарифы с его ведома, с другой, РЭК так уверенно дает ответы за федеральное правительство и перечит самому Куйвашеву, что остается неясным, кто на самом деле губернатор региона - Гришанов или Куйвашев. Зато в публичной плоскости Куйвашев вновь и вновь предстает защитником интересов свердловчан. Единственное, к чему это приводит - еще больший всплеск недовольства жителей, считающих, что их принимают за дураков.