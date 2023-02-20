В Челябинской области водителей просят отказаться от дальних поездок из-за снегопада

В Челябинской области водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД.

В регионе сегодня и в ближайшие дни ожидаются снегопады. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

Водителей призывают не превышать скорость и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

В случае ухудшения погодных условий на всех автодорогах федерального и областного значения будет задействовано 24 дополнительных наряда ДПС.