"Яндекс" продолжает считать новые российские регионы Украиной

"Яндекс" как ни в чем не бывало продолжает считать четыре новых российских региона Украиной. Об этом заявила директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина, комментируя пост экс-главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозина на ту же тему.

Рогозин обратил внимание на то, что в ДНР есть вблизи Артемовска село Красное. В 2016 году украинский режим переименовал его в Ивановское.

"Угадайте, какое название в итоге признаёт Яндекс, а какое Google? На удивление, Google продолжает называть его "Красное", а Яндекс - признаёт решение Украины - решение, не признаваемое Россией. Я понимаю, что у "Яндекса" многие разработчики за рубежом теперь живут, но новое руководство компании за такими вопросами должно следить", - написал он.

Панина не удивлена этим. Название Красного - это еще полбеды.

"Обратите внимание: на Я.Карте все наименования населённых пунктов ДНР (а также ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ) даны на двух языках — русском и украинском. В точности как города и сёла на территории Украины и в остальном заграничье. Для Яндекс.Карт такое двойное наименование — на русском и местном — признак иностранного государства. Проще говоря, в глазах Яндекса все четыре новых субъекта РФ — это до сих пор Украина. Так было в декабре, когда в компанию только пришёл советником Алексей Кудрин. Так остаётся и поныне", - заключила Панина.

В том числе Артемовск называется Бахмутом, Красный Лиман - Лиманом и т.д., в соответствии с переименованиями Киева. Также "Яндекс" не знает Донецкой Народной Республики РФ, а только "Донецкую область Украины".

В октябре, после вхождения новых регионов в состав России, "Яндекс" перестал отображать границы государств и административных регионов. Как писала Readovkа, "Яндекс" "окончательно прогнулся в своей антироссийской позиции и решил вовсе не показывать границы". Сервис заявил, что он делает акцент на природных объектах и инфраструктуре, а не на границах стран.