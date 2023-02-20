20 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Перми создан городской Центр поддержки участников СВО и их семей

В Перми создан городской Центр поддержки участников СВО и их семей. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Алексей Демкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наша задача – заботиться не только о бойцах, которые сейчас находятся на передовой, но и об их семьях, а также о тех, кто уже выполнил свой долг и вернулся домой после несения службы. Помощь нужна самая разная: найти работу, получить медицинские услуги или устроить ребенка в детский сад. Понимаем, что будут и нетиповые межведомственные вопросы, для решения которых потребуется подключиться разным краевым структурам. Но в первую очередь поддержка должна быть адресной и максимально оперативной", - заявил мэр.

Обратиться за помощью пермяки могут по единому городскому номеру 217-33-70. Звонок будет направлен к специалисту конкретного района, который уже примет обращение и запишет контактные данные. Затем начнется работа и составление индивидуального плана для каждого обратившегося. При необходимости специалист района самостоятельно свяжется с другими подразделениями администрации или краевыми ведомствами, например, министерствами соцзащиты, здравоохранения или центром занятости.

Теги: центр поддержки, спецоперация, алексей демкин



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