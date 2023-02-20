В ЕК назвали расследование Херша о диверсии на "Северных потоках" "спекуляцией"

Еврокомиссия (ЕК) считает "спекуляцией" выводы расследования американского журналиста Сеймура Херша о том, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" взорвали США при поддержке Норвегии. Об этом ТАСС заявила представитель пресс-службы ЕК Андреа Мазини.

"Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов "Северный поток". Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос - это официальное расследование", - заявила представитель ЕК.

Напомним, ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops. Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США отвергают обвинения в подрыве российской газотранспортной системы "Северный поток". По его словам, подобные заявления о причастности США к взрывам газопровода являются "чистой дезинформацией". Власти Норвегии также заявили о непричастности к диверсии.