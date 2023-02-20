20 Февраля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Торговый оборот Астраханской области с Республикой Беларусь вырос более, чем на 35%

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился в Минске с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике
Беларусь Борисом Грызловым. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, встреча прошла в рамках визита в Республику делегации от Астраханской области. Посол и Губернатор обсудили взаимное экономическое и гуманитарное сотрудничество российского региона и Беларуси.

В ходе встречи губернатор сообщил, что по итогам 2022 года торговый оборот Астраханской области с Республикой Беларусь вырос на 35,4%. На 38,3% увеличился экспорт, на 27,8% – импорт. Высоким спросом на белорусском рынке пользуется астраханская сельхозпродукция. За минувший год в Беларусь отправлено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 3,8 млн долларов: 7400 тонн овощебахчевой продукции, 2300 тонн картофеля, 1000 тонн рыбной продукции, 2700 тонн шерсти, 400 тонн риса.

игорь бабушкин, борис грызлов(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В свою очередь из Республики Беларусь импортируются продукты питания, сельхозтехника, обувь, одежда и косметика, стройматериалы. Продают белорусские товары около 3500 астраханских торговых предприятий.

Также в прошлом году через порты Астраханской области началась перевалка грузов из Беларуси в Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты. За это время перевалено 100 тысяч тонн грузов, в том числе химических изделий, удобрений, пиломатериалов и бумаги.

Между Астраханским фондом поддержки МСП, Белорусской универсальной товарной биржей и Гродненским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты подписаны соглашения о взаимодействии в сфере торговли.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Продолжается и гуманитарные сотрудничество - ведущие астраханские вузы поддерживают тесные контакты с университетами Минска, а также Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Реализуется патриотический проект «Минск – Витебск – Астрахань: историко-культурный диалог». В июне 2022 года астраханские юнармейцы по приглашению руководства Беларуси посетили Брестскую крепость. В 2023 году в рамках 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны вновь планируется посещение астраханскими школьниками города Бреста.

борис грызлов(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Борис Грызлов отметил, что взаимодействие Астраханской области и Республики Беларусь традиционно носит динамичный характер.

Теги: беларусь, игорь бабушкин, борис грызлов, торговый оборот, экспорт, импорт



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