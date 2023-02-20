В Челябинской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла почти в два раза

В Челябинской области выросла заболеваемость коронавирусом. За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 1 тыс. 768 новых случаев COVID-19.

Неделей ранее коронавирус был подтвержден у 972 человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава, всего в регионе подтверждено 401 тыс. 189 случаев заражения. 389 тыс. 44 пациента выздоровели и были выписаны, в том числе 757 человек за прошедшую неделю.