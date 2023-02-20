20 Февраля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Топ-менеджеры екатеринбургского банка попали под санкции Зеленского

В списке с 333 россиянами, против которых президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции, числятся девять членов совета директоров Екатеринбургского муниципального банка (ЕМБ).

Ограничения введены против вице-мэра города Андрея Корюкова, Евгения Болотина, Сергея Викторова, Евгения Порунова, Игоря Сутягина, Алексея Брижицкого, Алексея Павлова, Станислава Чернецкого и Александра Ковальчика.

Санкции предполагают блокировку активов на территории Украины, приостановку торговых операций и другие меры, в том числе запрет на посещение страны на 10 лет.

Ранее Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 200 российских юридических лиц, в том числе госкорпорации "Росатом", ее дочерних компаний и других структур атомной отрасли России.

Теги: Зеленский, санкции, топ-менеджер, банк, Екатеринбург



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