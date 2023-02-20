20 Февраля 2023
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Политика Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Отменены выборы мэра Новосибирска

Законодательное собрание Новосибирской области приняло законопроект, отменяющий прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.

Решение принято сегодня. Законопроект носит название "О внесении изменений в ст. 2 закона Новосибирской области "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области", уточняет "Ъ". По словам его инициаторов, цель документа – повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

Во время дискуссии за отмену прямых выборов мэров выступили представители "Единой России" и ЛДПР, против – КПРФ и "Новых людей". Кроме того, в поддержку законопроекта выступил губернатор Андрей Травников. В итоге за законопроект в первом чтении проголосовало 50 депутатов, 13 человек выступили против, один воздержался, еще один не участвовал в голосовании.

Теги: Новосибирск, Кольцово, мэр, Заксобрание



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