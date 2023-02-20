20 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Зеленский допустил оставление Артемовска

Владимир Зеленский заявил, что украинские боевики могут оставить Артемовск. Они не будут удерживать его любой ценой. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

"Это не особенно большой город. Нам важно его отстоять, но не любой ценой, чтобы все погибли... Мы будем сражаться, пока это будет разумно. Мы сопротивляемся и готовим новое контрнаступление", - заявил Зеленский.

Недавно он говорил, что ВСУ удерживают Артемовск в ожидании новой партии западного оружия, чтобы начать наступление и захват Донбасса.

Что касается наступления, то на днях президент США Джо Байден потребовал от Киева срочно добиться новых успехов на фронте, сообщает Politico со ссылкой на свои источники. Белый дом заявил Зеленскому, что начинать наступление надо сейчас, когда оружие и помощь из США и Европы идут свободно, так как это может закончиться. Ранее о том же писала The Washington Post.

Cоветник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что ВСУ продолжают цепляться за Артемовск, чтобы выиграть время, которое они используют для укрепления других городов, которые защищены слабее. По словам оцифера Народной милиции ЛНР Алексея Марочко, ВСУ начали окапываться в районе Часов Яра западнее Артемовска. Они минируют подходы к позициям и строят заграждения. При этом признаков отвода украинских боевиков из Артемовска пока нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Теги: Владимир Зеленский, Артемовск



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