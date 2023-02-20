В Бразилии 36 человек погибли из-за наводнений и оползней

По меньшей мере 36 человек погибло в результате сильных наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу, сообщили местные власти. Затоплены городские кварталы, автомагистрали, спасатели пытаются добраться до заблокированных людей. В городах региона отменяют традиционный, главный праздник страны – ежегодный карнавал.

В воскресенье в некоторых районах штата выпало более 600 мм осадков, это вдвое превышает месячную норму.

В городе Сан-Себастьян пропавшими без вести числятся десятки человек, около 50 домов смыло водой.

По меньшей мере 228 человек остались без крова, еще 338 эвакуированы из прибрежных районов к северу от Сан-Паулу.

Губернатор штата Тарсисио де Фрейтас сказал, что он выделил сумму, эквивалентную $1,5 млн для оказания помощи пострадавшим.

Крупнейший порт Латинской Америки в Сантосе также был закрыт, поскольку скорость ветра превысила 55 км/ч, а волны поднялись более чем на метр.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва, проводивший карнавальные выходные в северо-восточном штате Баия, заявил, что в понедельник посетит пострадавшие районы.