20 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Пора пересаживаться на велосипеды". Екатеринбуржцы обсуждают подорожание проезда в общественном транспорте

Жители Екатеринбурга обсуждают повышение стоимости проезда в общественном транспорте. С сегодняшнего дня проезд в метро, трамваях, автобусах и троллейбусах города стоит 33 рубля. По словам горожан, поднятие цены на 1 рубль не сильно скажется на их кошельках, но и в то же время вряд ли улучшит ситуацию с городским транспортом.

В соцсетях екатеринбургских пабликах подписчики пишут, что транспорт как раньше, так в будущем, будет плохо ходить, и повышение стоимости проезда на это повлиять не сможет.

"Напомни, когда проезд дешевел хоть на рубль?" - задаются вопросом другие.

Часть призывает пересаживаться на велосипеды и самокаты, что значительно дешевле. Вот только что делать в этом случае пенсионерам - никто не знает.

"Я тоже напомню, как можно экономить. 5000 стоит "проездной" на 10 лет - называется велосипед. Вот только пенсионеров жалко и тех, кто живёт за тридевять земель от своей работы. Им и так нелегко, а сейчас будет еще веселее", - написал один из пользователей соцсетей.

Напомним, полученные средства будут направлены на закупку нового транспорта, а также повышение зарплат водительского состава и кондукторов. На сегодняшний день некомплект водителей общественного транспорта в Екатеринбурге составляет 30%. При этом стоимость электронного проездного в общественном транспорте Екатеринбурга значительно снизилась. Новые цены своим постановлением утвердил глава города Алексей Орлов.

Теги: Екатеринбург, общественный транспорт, проезд



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