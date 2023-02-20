Движение на Крымском мосту полностью остановлено из-за смертельного ДТП
На Крымском мосту полностью остановили движение из-за ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, на мосту в сторону Керчи столкнулись три легковых автомобиля. В результате погибли три человека, еще один пострадал.
При этом РИА Новости со ссылкой на минтранс Крыма сообщает, что известно о двух погибших.
По словам мэра Керчи Святослава Брусакова, на восстановление движения потребуется от 1 до 1,5 часа.