20 Февраля 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО ДНР и ЛНР
Фото: t.me/ugra_official

Губернатор Югры посетила территории Донецкой и Луганской народных республик

Накануне Дня защитника Отечества губернатор Югры Наталья Комарова посетила территории Донецкой и Луганской народных республик, где встретилась с мобилизованными военнослужащими из автономного округа, находящимися в зоне СВО, волонтерами и инструкторами Гуманитарного добровольческого корпуса, а также посетила в Макеевку, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Во время поездки Комарова встретилась с командующими Центрального и Южного военных округов Минобороны РФ, в подразделениях которых несет службу большое количество югорчан. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения и довольствия, а также дальнейшее сотрудничество, в том числе – взаимодействие с волонтерами Гуманитарного добровольческого корпуса.

Отметим, по решению правительства региона, мобилизованные из Югры обеспечиваются всем необходимым, причем поставки снаряжения продолжаются и в настоящий момент, уже по заявкам воинских подразделений. Военнослужащим и их семьям определены меры поддержки, полный перечень которых представлен на сайте департамента социального развития региона.

Наталья Комарова поездка на Донбасс(2023)|Фото: t.me/ugra_official

В феврале в зону проведения спецоперации будет направлено несколько тысяч кубометров древесины. С такой инициативой выступило правительство автономного округа по согласованию с Министерством обороны РФ.

Также Наталья Комарова встретилась с инструкторами Гуманитарного добровольческого корпуса.

С января этого года они проводят образовательные мероприятия и мастер-классы по тактической медицине в зоне СВО. В рамках курса военнослужащие получают знания и навыки по первой помощи в бою, безопасности, психологии, самопомощи. Уже обучено более тысячи военнослужащих.

Наталья Комарова поездка на Донбасс(2023)|Фото: t.me/ugra_official

Инструкторам Ольге Капустян, Тамаре Мишневой, Инне Акатьевой за содействие в решении задач вооруженных сил РФ в ходе проведения СВО глава региона вручила медали участника специальной военной операции, отличившимся военнослужащим из Югры – благодарственные письма.

Добавим, что вместе с Натальей Комаровой на протяжении всего маршрута работали руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест. ХМАО-Югра" Светлана Басова, а также заместитель губернатора Александр Тиртока.

Теги: Наталья Комарова, спецоперация, Гуманитарный добровольческий корпус



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