Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи

Оползень, сошедший на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, разрушил часть дорожного полотна. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

Уточняется, что обрушение произошло близ поселка Дедеркой в Туапсинском районе.

Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД.

На месте работают 11 человек и 4 единицы спецтехники. Отмечается, что движение нижнего слоя грунта продолжается. Специалисты управления ФКУ "Черноморье" принимают решение об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время.

В МЧС сообщили, что грунт сошел в районе 70-го км федеральной автодороги А-147 на протяжении около 20 м. Дорога является единственной, которая ведет из Туапсинского района в Сочи и далее к границе с Абхазией.

На Кубани за прошедшие сутки в результате дождей и мокрого снега были подтоплены улицы и дома, реки вышли из берегов.