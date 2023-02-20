20 Февраля 2023
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Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи | t.me/transport_i_dorogi

Оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга-Сочи

Оползень, сошедший на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, разрушил часть дорожного полотна. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

Уточняется, что обрушение произошло близ поселка Дедеркой в Туапсинском районе.

Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД.

оползень на трассе А-147(2023)|Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи | t.me/transport_i_dorogi

оползень на трассе А-147(2023)|Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи | t.me/transport_i_dorogi

На месте работают 11 человек и 4 единицы спецтехники. Отмечается, что движение нижнего слоя грунта продолжается. Специалисты управления ФКУ "Черноморье" принимают решение об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время.

В МЧС сообщили, что грунт сошел в районе 70-го км федеральной автодороги А-147 на протяжении около 20 м. Дорога является единственной, которая ведет из Туапсинского района в Сочи и далее к границе с Абхазией.

На Кубани за прошедшие сутки в результате дождей и мокрого снега были подтоплены улицы и дома, реки вышли из берегов.

Теги: оползень, трасса джубга-сочи, обрушение



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