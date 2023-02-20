Бизнес-сообщество рассказало, что ждет от послания Путина Федеральному собранию

Предпринимательское сообщество рассчитывает услышать в послании президента РФ Федеральному собранию (Владимир Путин огласит его завтра, 21 февраля, в Гостином дворе) четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от бизнеса ожидает власть. Взамен компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется.

"Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия – то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", - сказал РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Послание может стать отправной точной для изменений в налоговой системе, считает партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов. По его мнению, на это указывает информационный шум вокруг рекордного дефицита бюджета РФ в январе. Среди возможных налоговых инициатив, которые с начала текущего года уже обсуждались в публичном пространстве, Егулемов назвал дальнейшее развитие прогрессивной шкалы обложения НДФЛ. В 2021 г. ставка налога на доходы свыше 5 млн руб. в год уже выросла с 13% до 15%.

Возможно, эти предложения понравятся не всем, но сейчас не время для демаршей, полагает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

"Сегодня, когда Запад пытается задавить санкциями Россию, ее бизнес должен доказать свой патриотизм на деле и оказать ей всяческую поддержку", – сказал он.

Хазанов уверен, что глава государства затронет вопрос о поддержке участников специальной военной операции на Украине и их семей.

"Я вообще не встречал пресс-релизов больших компаний, в частности, металлургических, об оказании им помощи, хотя в то же время в прессе можно найти немало публикаций о том, как ею занимаются простые люди и власти регионов", - заявил эксперт.

Финансисты ожидают, что в ходе президентского послания будут объявлены новые льготные кредитные программы.

"Наибольшее внимание может быть уделено льготной ипотеке. Например, программам, ориентированным на новые территории и регионы, находящиеся вблизи зоны СВО. Могут быть рассмотрены вопросы, связанные с выходом госбанков – Сбербанка и ВТБ в Крым, с работой банков на новых территориях", - сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.