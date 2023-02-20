Бизнес-сообщество рассказало, что ждет от послания Путина Федеральному собранию

20 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Бизнес-сообщество рассказало, что ждет от послания Путина Федеральному собранию

Предпринимательское сообщество рассчитывает услышать в послании президента РФ Федеральному собранию (Владимир Путин огласит его завтра, 21 февраля, в Гостином дворе) четкие сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от бизнеса ожидает власть. Взамен компании хотят получить больше свободы и поддержку там, где она требуется.

"Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия – то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", - сказал РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Послание может стать отправной точной для изменений в налоговой системе, считает партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов. По его мнению, на это указывает информационный шум вокруг рекордного дефицита бюджета РФ в январе. Среди возможных налоговых инициатив, которые с начала текущего года уже обсуждались в публичном пространстве, Егулемов назвал дальнейшее развитие прогрессивной шкалы обложения НДФЛ. В 2021 г. ставка налога на доходы свыше 5 млн руб. в год уже выросла с 13% до 15%.

Возможно, эти предложения понравятся не всем, но сейчас не время для демаршей, полагает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

"Сегодня, когда Запад пытается задавить санкциями Россию, ее бизнес должен доказать свой патриотизм на деле и оказать ей всяческую поддержку", – сказал он.

Хазанов уверен, что глава государства затронет вопрос о поддержке участников специальной военной операции на Украине и их семей.

"Я вообще не встречал пресс-релизов больших компаний, в частности, металлургических, об оказании им помощи, хотя в то же время в прессе можно найти немало публикаций о том, как ею занимаются простые люди и власти регионов", - заявил эксперт.

Финансисты ожидают, что в ходе президентского послания будут объявлены новые льготные кредитные программы.

"Наибольшее внимание может быть уделено льготной ипотеке. Например, программам, ориентированным на новые территории и регионы, находящиеся вблизи зоны СВО. Могут быть рассмотрены вопросы, связанные с выходом госбанков – Сбербанка и ВТБ в Крым, с работой банков на новых территориях", - сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Теги: Борис Титов, Вадим Егулемов, Леонид Хазанов, Максим Осадчий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.02.2023 14:06 Мск Песков: Путин обязательно затронет в послании Федеральному собранию тему СВО
Ранее 13.02.2023 13:54 Мск Депутатов Госдумы обязали трижды провериться на коронавирус
Ранее 10.02.2023 13:18 Мск Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля – Кремль
Ранее 07.02.2023 00:00 Мск Названа новая возможная дата послания Путина Федеральному собранию
Ранее 30.01.2023 19:35 Мск Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-ых числах февраля
Ранее 22.12.2022 19:16 Мск Путин анонсировал послание Федеральному собранию на начало года
Ранее 21.12.2022 12:37 Мск Путин в этом году не будет оглашать послание Федеральному собранию, - Песков
Ранее 21.12.2022 03:01 Мск Послание Путина парламенту переносится на следующий год
Ранее 14.12.2022 13:12 Мск В парламенте придумывают оправдания для Путина, который до сих пор не огласил послание
Ранее 14.12.2022 11:14 Мск Конституция не указ Путину, когда он определяет сроки послания Федеральному собранию - Клишас
Ранее 14.12.2022 10:50 Мск Послание Путина Федеральному собранию может состояться в следующем году
Ранее 13.12.2022 13:27 Мск Путин не будет обращаться к Федеральному собранию 27 декабря
Ранее 13.12.2022 12:03 Мск Послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря
Ранее 25.11.2022 11:19 Мск Послание Федеральному собиранию не станет "мобилизацией страны", - Песков
Ранее 14.11.2022 11:39 Мск Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию - Песков
Ранее 10.11.2022 02:01 Мск В Кремле ведется подготовка к посланию президента Федеральному собранию
Ранее 06.09.2022 09:48 Мск Песков высказался о дате послания Путина Федеральному Собранию
Ранее 18.02.2022 01:02 Мск Путин: Послание парламенту не нужно воспринимать как "обещание коврижек"
Ранее 08.02.2022 08:38 Мск СМИ: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в начале марта


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети