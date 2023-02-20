В Челябинской области участников ОПГ осудят за мошенничество со страховыми выплатами

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении 13 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Их обвиняют в 27 эпизодах противоправной деятельности. По версии следствия, они привлекали за денежное вознаграждение студентов и безработных лиц к участию в фиктивном несчастном случае в пути следования железнодорожным транспортом. Они покупали для них билеты на поезда и полисы страхования от несчастного случая. Далее студенты и безработные умышленно причиняли себе травмы во время поездок. После этого оформляли документы для обращения в страховые организации в целях получения денежных выплат.

В результате от действий злоумышленников пострадали четыре страховые компании. Ущерб составил более 7 млн рублей. Обвиняемые возместили 1,1 млн рублей. На имущество обвиняемых стоимостью более 3 млн рублей наложен арест.