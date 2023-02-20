20 Февраля 2023
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Общество В России
Фото:www.roscosmos.ru

Орбиту МКС подняли для беспилотного возвращения на Землю разгерметизированного "Союза"

Орбиту Международной космической станции скорректировали для отправления на Землю корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме. Экипажа на нем не будет из-за обнаруженной ранее разгерметизации.

В Роскосмосе сообщили, что орбиту МКС сегодня подняли. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-22", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда" МКС, были включены в 07:20 по московскому времени. Они проработали 958 секунд и выдали импульс величиной 1,8 м/с. По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 418,9 км.

За все время полета МКС проведены 333 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 182 — с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

Приземление корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме планируется в марте 2023 года юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джоша Кассада, а также астронавта JAXA Коити Ваката.

Корабль "Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа, поскольку на нем были обнаружены повреждения.

Роскосмос уверяет, что корабль "Союз МС-22" на МКС был поврежден "спорадическим метеороидом", двигавшимся со скоростью 7 тыс. метров в секунду, источники, знакомые с ходом расследования, говорят, что есть и другие версии. Так, один из представителей ракетно-космической отрасли сообщил, что, по его мнению, существует некоторая проблема в конструкции космических кораблей, и в частности в системе терморегулирования, собираемой специалистами РКК "Энергия".

Теги: кс, орбита, союз



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