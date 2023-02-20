В Екатеринбурге суд заново рассмотрит дело бывших свердловских силовиков

Уголовное дело бывшего заместителя главы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко заново поступило в суд.

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Напомним, кроме Бусылко по делу проходили экс-зампрокурора области Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов. В 2021 году первые двое были осуждены за взяточничество, а последний – за мошенничество и посредничество во взятке.

Чуличкову дали 9 лет в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах. Бусылко получил 8,5 лет "строгача" с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах. А передававшего взятку Вострецова отправили за решетку на 9,5 лет, но затем смягчили ему наказание, убрав из дела статью о мошенничестве.

В начале этого года приговор всем фигурантам "дела Бусылко" был отменен. Решение принял Седьмой кассационный суд в Челябинске. Материалы направили обратно в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения новым составом.

Как сообщается в электронной картотеке Ленинского райсуда, дело поступило к ним на прошлой неделе. Его будет рассматривать судья Татьяна Чащина. Дата первого заседания пока не назначена.

Ранее о процессе над бывшими свердловскими силовиками высказался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.