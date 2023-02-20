Укрепление связей Китая и Ирана - новый вызов для США

Президент Ирана Ибрахим Раиси совершил свой первый визит в Китай. На площади Тяньаньмэнь его встречали почётный караул и салют залпом из 21 орудия. Председатель КНР Си Цзиньпин лично встречал иранского гостя Северном зале Дома народных собраний. Притом сам визит состоялся, можно сказать, внезапно. Лишь 12 февраля — всего за два дня до прибытия высокого гостя китайские СМИ опубликовали краткое сообщение, не содержавшее никаких подробностей о повестке предстоящего мероприятия. Более того, пока не публикуются названия подписанных договоров и меморандумов, известны лишь общие направления взаимодействия. Однако в Поднебесной уверены, что пышный приём иностранному лидеру оказывают неспроста. Накануне.RU приводит обзор точек зрения, опубликованных в китайской прессе.

"Обозрение новостей Шёлкового пути" обращает внимание на то, что визит происходит в то время, когда Китай и Соединенные Штаты по очереди видят и сбивают у своих границ неопознанные летающие объекты. Это серьёзно ухудшило отношения между Пекином и Вашингтоном. США являются врагом Ирана номер один, а президент Ирана явно демонстрирует принцип "враг моего врага — мой друг".

Иран, Китай и Россия — страны с разными политическими системами, но давление Запада привело к тому, что сегодня общих стратегических интересов у них стало больше, чем когда-либо прежде.

"С точки зрения геополитики, Китай надеется расширить свое влияние в Азии, Африке и Латинской Америке, Россия стремится расширить свое влияние в Центральной Азии и Восточной Европе, а Иран надеется расширить свое влияние на Ближнем Востоке. Благодаря сотрудничеству они могут совместно бросить вызов мировому порядку, сформированному Соединенными Штатами. Визит президента Ирана в Китай - это всего лишь прелюдия", - отмечает издание.

В то же время, Раиси прибыл в Пекин отнюдь не спонтанно. В декабре прошлого года вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа посетил Тегеран и провел переговоры с президентом Ирана. Как напоминает эксперт исследовательского центра Западной Азии и Северной Африки Шанхайской академии социальных наук и директор Китайского общества Ближнего Востока Ван Чжэнь, в сентябре 2022 г. Раиси и Си встречались на саммите ШОС в Самарканде. Тогда Китай направил официальное приглашение иранскому президенту.

7 февраля Раиси утвердил закон о членстве Ирана в ШОС. В итоге, как обращает внимание китайский эксперт, Тегеран впервые начал процесс присоединения к крупной региональной международной организации после Исламской революции 1979 года.

"Во-первых, это поможет странам региона лучше участвовать в региональных делах и решать их. Например, в вопросе Афганистана Иран может сыграть большую роль. Во-вторых, присоединение Ирана означает, появление в группе важного производителей нефти и газа. ШОС, вероятно, окажет огромное влияние на будущее глобальное энергетическое сотрудничество", - отмечает Ван Чжэнь.

Аналитический портал "Стратегическое обозрение" напоминает, что Пекин и Тегеран являются крупнейшими внешнеторговыми партнёрами друг для друга. Иран занимает четвёртое место в мире по запасам нефти и второе место в мире по запасам природного газа. Из-за санкций страна готова продавать свои углеводороды по низкой цене. Кроме того, Иран также является крупным рынком сбыта. Его население превышает 85 млн человек, а уход американских и европейских компаний с этого рынка открыл большие возможности для китайского бизнеса.

Однако товарооборот между Ираном и КНР в стоимостном выражении до сих пор невелик. Согласно данным главного таможенного управления Китая, в 2022 г. этот показатель составил 15,7 млрд долларов США (для сравнения — с Россией около 190 млрд долларов). На Иран пришлось лишь 0,25% объёма внешней торговли.

К этим цифрам не стоит относиться легкомысленно — небольшая долларовая прибыль во многом обусловлена низкими ценами на нефть и другую иранскую продукцию. Для Китая возможность таких закупок очень важна. Для Ирана доходы от продажи углеводородов в обход санкций нужны ещё больше. Однако важность двустороннего взаимодействия не сводится лишь к обмену товарами.

Иран наряду с Турцией представляет собой уникальный пример страны с развитой цепочкой собственного промышленного производства. И, в отличие от Анкары Тегеран довольно близко подошёл к созданию атомного оружия. Ядерная сделка была нарушена и в непростой нынешней обстановке становится особо злободневным вопрос о том перейдёт ли Иран порог для изготовления и испытаний атомной бомбы.

С одной стороны, обладание таким оружием даёт весомые преимущества в противостоянии с США. Однако, с другой, это несёт угрозу также Саудовской Аравии, с которой КНР также стремится настраивать хорошие отношения. Недавно Си Цзиньпин посещал Эр-Рияд. Китай поставил саудовской армии лазерное оружие, причём, по сообщениям СМИ, оно было успешно применено в боевых условиях.

По мнению Ван Чжэня, Китай не будет поддерживать Иран в создании ядерного оружия. Более того, улучшение китайско-иранских отношений не несёт угроз для других стран региона.

Недавно Иран подвергся серии нападений во многих частях страны, включая важные военные объекты, такие как военные заводы. По данным информационного агентства Синьхуа, иранские силы безопасности недавно арестовали главного исполнителя атаки беспилотника в центральном городе Исфахан, и было подтверждено участие израильских наемников в нападении.

"Израиль является союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО, и Соединенные Штаты несут определенную ответственность за безопасность Израиля, поэтому эти действия, скорее всего, произошли с ведома США, по крайней мере, с их молчаливого одобрения. Китай не является главным препятствием для отношений между Ираном и Израилем. Другие страны, особенно Соединенные Штаты, должны играть конструктивную и ответственную роль", - подчёркивает китайский эксперт.