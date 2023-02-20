20 Февраля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Министр обороны ФРГ назвал предстоящие недели решающими для Украины

Предстоящие недели станут "в какой-то степени" определяющими для Украины, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

"Ближайшие недели будут в некоторой степени решающими в том, что касается отражения российского наступления", — сказал немецкий министр в интервью Bloomberg.

По его словам, в следующие три месяца необходимо обеспечить противовоздушную оборону Украины, что является "важнейшим приоритетом".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на состоявшейся встрече в Брюсселе в формате "Рамштайн" были приняты "сильные решения", но их нельзя озвучить. Он сказал, что западные кураторы поставят больше ПВО, танков, техники и боеприпасов.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США помогут вооружить Украину, чтобы та перешла весной в контрнаступление.

Теги: украина, писториус, фрг



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