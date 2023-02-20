В Челябинске у сотрудника пищеблока лицея, где массово отравились дети, обнаружили норовирус

В Челябинске у одного сотрудника пищеблока в лицее №142 обнаружили РНК норовируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, сообщения об отравлении лицеистов появились в родительских чатах вечером в пятницу, 17 февраля. Некоторым детям пришлось вызывать "скорую". Трое школьников находятся в стационаре. В учебном заведении уже проведена дезинфекция, взяты пробы. Все работники пищеблока заменены. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора уточнили, что персонал пищеблока отстранен от работы до результатов лабораторных исследований на возбудители острых кишечных инфекций. В ходе эпидемиологического расследования обнаружена РНК норовируса у заболевших детей и одного сотрудника пищеблока.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья". Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки обстоятельств массового отравления лицеистов.

Лицей продолжает работу с усилением комплекса противоэпидемических мероприятий, усилен контроль за питьевым режимом и соблюдением учащимися правил личной и общественной гигиены. Организован медицинский осмотр всех контактных детей и сотрудников образовательного учреждения. Массовые мероприятия в лицее проводиться не будут.