20 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 рублей

С сегодняшнего дня плата за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга составляет 33 рубля. Решение было принято на прошлой неделе, о чем ранее сообщал замглавы города Алексей Бубнов.

Напомним, что полученные средства будут направлены на закупку нового транспорта, а также повышение зарплат водительского состава и кондукторов. На сегодняшний день некомплект водителей общественного транспорта в Екатеринбурге составляет 30%.

О том, что екатеринбуржцев ожидает очередное повышение стоимости проезда в городском транспорте, стало известно еще прошлой осенью. Позже глава города Алексей Орлов заявил, что экономически обоснованная цена проезда в Екатеринбурге составляет 50 рублей, но такую стоимость горожане не потянут. Как и было анонсировано, поездки в городском транспорте Екатеринбурга, включая метро, подорожают на рубль.

Теги: проезд, общественный транспорт, Екатеринбург



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