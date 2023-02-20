Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 рублей

С сегодняшнего дня плата за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга составляет 33 рубля. Решение было принято на прошлой неделе, о чем ранее сообщал замглавы города Алексей Бубнов.

Напомним, что полученные средства будут направлены на закупку нового транспорта, а также повышение зарплат водительского состава и кондукторов. На сегодняшний день некомплект водителей общественного транспорта в Екатеринбурге составляет 30%.

О том, что екатеринбуржцев ожидает очередное повышение стоимости проезда в городском транспорте, стало известно еще прошлой осенью. Позже глава города Алексей Орлов заявил, что экономически обоснованная цена проезда в Екатеринбурге составляет 50 рублей, но такую стоимость горожане не потянут. Как и было анонсировано, поездки в городском транспорте Екатеринбурга, включая метро, подорожают на рубль.