В Сургутском районе проходят первые в России киберсборы по фиджитал спорту

В Сургутском районе стартовали киберсборы по фиджитал спорту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Фиджитал спорт - это функционально-цифровой спорт, в рамках которого спортсмены соревнуются и в физических способностях, и в виртуальных. Например, есть соревнования, где участники сначала на консоли играют в NBA 2K, а затем выходят на стритбольную площадку и продолжают игру с сохранением счета. 31 января 2023 года был подписан приказ Минспорта РФ о включении фиджитал спорта во Всероссийский реестр видов спорта.

Однако в Сургутском районе это направление начали развивать намного раньше. Каждый раз, общаясь с киберспортсменами, глава района Андрей Трубецкой настаивал, что тренироваться нужно не только за компьютером, но и в зале. Первый турнир Сургутском районе прошел еще в 2017 году. Первые кибер-секции в районе открылись в 2018 году. С тех пор была проделана большая работа. Сегодня киберспортом в Сургутском районе занимаются более 200 человек. По словам главы района, была создана материально-техническая база абсолютно во всех поселениях района: от самого малого Высокий Мыс - Тундрино до самого большого Лянтор.

В школах района есть целые классы, где развивают киберспорт.





"Действительно, как мы с вами сегодня видели - это спорт. Мне радостно то, что удалось соединить и традиционные активные виды спорта и компьютерные, чтобы ребята не только за компьютерами сидели, но и активностью занимались. Новое направление фиджитал спорт зарегистрировано, принято на территории России, отрадно, что Сургутский район первый и пока единственный в Югре", - отметил Андрей Трубецкой.

16 спортсменов из разных поселений приступили к тренировкам на базе центра специальной подготовки "Атлант" в Солнечном с 18 февраля. Сборы будут проходить до 24 февраля. Они готовятся к предстоящему турниру, который пройдет в конце февраля в Москве. Тренироваться будут по следующим дисциплинам: DOTA2 + ГТО; Valorant + Лазертаг, Just Dance, Beat Saber, Фиджитал стритбол (Стритбол + NBA).

Под присмотром тренеров по специально составленному расписанию участники будут тренироваться в течение недели. МАУ "РУСС" предоставило не только площадку для тренировок, но и номера, где подростки будут жить во время интенсива.

Проект "Киберсборы" реализуется благодаря субсидии Сургутского района. На эти цели было выделено 250 тысяч рублей. По словам руководителя Центра компьютерного спорта МАУ "РУСС" Артема Щепотьева, в Москву на соревнования киберспортсмены также полетят за счет Сургутского района. Стоимость перелета для сборной команды составит порядка 500 тыс. руб.

"Администрация Сургутского района нас поддерживает колоссально. Мы до сих пор являемся примером для других регионов, как нужно организовывать деятельность по киберспорту, а теперь уже и по фиджитал спорту. Нас просят поделиться опытом, как организовать секции, как правильно провести соревнования, как развивать виды спорта на своей территории. Даже при создании фиджитал-спорта к нам обращались, чтобы мы поделились своими правовыми актами, документами, программами, нашим видением, чтобы это легло в основу нового вида спорта", - сказал Артем Щепотьев в интервью местным журналистам.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой также добавил, что власти постараются, чтобы на следующий год для киберспортсменов было больше соревнований.

Добавим, что в марте 2023 в киберарене на Барсово состоится отборочный этап Всероссийской студенческой лиги по ХМАО-Югре. Киберспортсмены со всего региона будут бороться на сургутской площадке за выход на Всероссийский турнир.