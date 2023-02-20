На фоне послания Путина Федеральному собранию могут начаться переговоры по продлению зерновой сделки

Переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу в ближайшие дни, они будут не из простых.

"Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу. Непростыми (будут), это ясно. Но работа идёт", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, отвечая на вопрос о том, как обстоят переговоры по продлению сроков сделки.

Собеседник агентства добавил, что ООН и Турция работают над устранением препятствий по экспорту российской агропродукции и аммиака на рынки, переговоры идут постоянно.

Напомним, 22 июля 2022 г. Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. В ноябре 2022 г. стало известно о продлении сделки на 120 дней.