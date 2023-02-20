Иран обогатил уран до 84%

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило в Иране обогащенный до 84% уран. Для создания ядерного оружия требуется уран, обогащенный до 90%, передает Bloomberg. Тегеран ранее заявлял, что центрифуги, имеющиеся в стране, позволяют обогатить уран всего до 60%.

Сейчас инспекторы МАШГАТЭ собираются выяснить, были ли действия Ирана по обогащению до такого высокого уровня намеренными. Ранее в агентстве сообщали, что уже второй месяц в Иране наблюдается "подозрительная деятельность, связанная с обогащением".

В январе этого года МАГАТЭ сообщило о незадекларированном изменении работы двух каскадов центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%, передает "Коммерсант".