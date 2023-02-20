20 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Результат субботних протестов: В ЗакСО снова подумают над взиманием платы за капремонт с новостроек

На заседании Комитете законодательного собрания Свердловской области вновь поднимут вопрос о взимании платы за капремонт с новостроек. В прошлый четверг было решено сократить срок, когда жители новых домов могли не оплачивать капитальный ремонт - с трех лет до полугода со дня введения дома в эксплуатацию. Однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной КПРФ, субботние протесты свердловчан подтолкнули ЗакСО к пересмотру решения.

"По действующему законодательству, после введения дома в эксплуатацию собственники квартир не платят взносы на капремонт в течение трех лет. Так вот, Правительство предложило сократить этот срок до шести месяцев. И я как депутат от КПРФ - единственный выступал против и обратил внимание на то, что данные нововведения не только не отвечают интересам граждан региона, но и направлены против них", - заявил депутат от КПРФ Олег Гордеев.

По его словам, сегодня на Комитете будут внесены поправки в законопроект, которые сохраняют трехлетний мораторий.

Напомним, в минувшую субботу в парке им. 50-летия ВКЛСМ собралось порядка 200 свердловчан из разных городов области. Пришедшие были возмущены резким повышением тарифов на услуги ЖКХ и капремонт и, в качестве протеста, запихнули деньги в рот и карманы главы РЭК Гришанова.

Теги: ЗакСО, капремонт, новостройка, протест, КПРФ



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