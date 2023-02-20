20 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Власти обсуждают разовый сбор с компаний с прибылью выше 1 млрд рублей

Единоразовые взносы бизнеса в бюджет могут прописать в Налоговом кодексе как сбор, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, данный сбор могут распространить на компании, за исключением нефтегазовой отрасли, чья средняя прибыль за последние два года превысила 1 млрд рублей.

Источник в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подтвердил эти планы. Он уточнил, что в Налоговом кодексе собираются установить "сбор, носящий универсальный характер, — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП".

Один из источников издания заявил, что добровольность обсуждаемого платежа "в данном случае выражается консолидированным согласием на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений".

По данным РБК, сейчас обсуждается формула расчета сбора с бизнеса. Остается дискуссионным вопросом, какой именно показатель брать за основу — чистую или доналоговую прибыль.

Как сообщалось, власти РФ хотят компенсировать часть дефицита бюджета за счет бизнеса. Правительство предложило Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) выделить ему около 200 млрд рублей в виде разовой помощи. При этом Минфин рассчитывает собрать с помощью этой меры 300 млрд рублей.Об этом сообщал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, из-под взноса будет выведен и нефтегазовый сектор, так как для этой отрасли действуют другие налоговые новации.

Теги: разовый сбор, компании, бизнес, взнос



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