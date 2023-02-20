В Челябинске в школах отменили занятия из-за мороза
В Челябинске из-за мороза отменили занятия в школах для учеников с первого по четвертый класс, сообщили Накануне.RU в ЕДДС города.
Соответствующее решение принято комитетом по делам образования.
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В Челябинске из-за мороза отменили занятия в школах для учеников с первого по четвертый класс, сообщили Накануне.RU в ЕДДС города.
Соответствующее решение принято комитетом по делам образования.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС