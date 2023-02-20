Утром в Екатеринбурге сгорели автомобиль и автобус

Утро понедельника в Екатеринбурге началось сразу с двух пожаров. От огня пострадали транспортные средства.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сначала в 5 часов 27 минут поступил сигнал о возгорании на улице Опалихинская в уральской столице. На площади в 5 квадратных метров сгорел автомобиль Mercedes Benz Vito. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар был потушен в течение трех минут.

Затем в 6 часов 34 минуты поступило сообщение о пожаре на улице Маневровая. На площади в 20 квадратных метров сгорел автобус ПАЗ. На этот раз в тушении задействовали две единицы техники и семь человек личного состава.

Причины обоих возгораний сейчас устанавливаются.