20 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Утром в Екатеринбурге сгорели автомобиль и автобус

Утро понедельника в Екатеринбурге началось сразу с двух пожаров. От огня пострадали транспортные средства.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сначала в 5 часов 27 минут поступил сигнал о возгорании на улице Опалихинская в уральской столице. На площади в 5 квадратных метров сгорел автомобиль Mercedes Benz Vito. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар был потушен в течение трех минут.

Затем в 6 часов 34 минуты поступило сообщение о пожаре на улице Маневровая. На площади в 20 квадратных метров сгорел автобус ПАЗ. На этот раз в тушении задействовали две единицы техники и семь человек личного состава.

Причины обоих возгораний сейчас устанавливаются.

Теги: автомобиль, автобус, пожары, Екатеринбург



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