20 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Казахстане нашли серую схему импорта зерна из РФ для продажи в третьи страны

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана обнаружили схему, по которой привезенное из России зерно под видом казахстанского экспортировалось в другие страны.

"Схема серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона. Установлено, что одно из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) в период 2021-22 гг. экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. т на сумму более 1 млрд тенге ($2,2 млн)", - цитирует ТАСС Агентство.

При этом с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры местных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение зерна, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинило ущерб ТОО "КТЖ – Груовые перевозки" на сумму почти 150 млн тенге ($337 тыс.). Досудебное расследование по данному делу продолжается.

Теги: Зерно, Казахстан, импорт, серая схема



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