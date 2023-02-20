Бастрыкин назвал покинувших Россию знаменитостей предателями

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал предателями тех знаменитостей, которые уехали из страны и за границей критикуют армию РФ.

По словам главы СКР, нельзя дать другое определение личностям, которые, заработав состояние в России, покинули страну и за рубежом стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии. Бастрыкин считает, что известные россияне, в том числе представители шоу-бизнеса, не просто материально обогащаются за счет творчества, но и влияют на культурное сознание россиян.

"Могут способствовать тому, чтобы группы людей объединялись либо, напротив, разделялись. Миллионы подписчиков в социальных сетях и большая аудитория зрителей на различных площадках предполагают и определенную моральную ответственность владельцев таких аккаунтов за то, какую информацию они несут обществу", — подчеркнул глава СКР.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина попробовала второй раз вернуться к продвижению своей инициативы о "списках артистов-предателей". Ранее даже коллеги Стенякиной отказались поддержать идею ("К сожалению, не все тогда предложение поддержали" – скромно пишет парламентарий в своем Telegram-канале).