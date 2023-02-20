Госдума: закон о госязыке не предусматривает ответственность за несоблюдение норм

Поправки в закон "О государственном языке Российской Федерации" не предусматривают ответственность за несоблюдение норм русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

Как сообщила глава комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская, с принятием закона до 2025 года в стране должны появиться эталонные словари и справочники "не только по иностранной лексике, имеющей или не имеющей общеупотребительные аналоги в русском языке, но и по русскому языку в целом".

"Поэтому когда мы говорим об [употреблении] англицизмов, иностранной лексики, то мы можем говорить о какой-либо ответственности с того момента когда появятся эти словари", - сказала депутат. Она отметила, что санкции за несоблюдение вводимых норм русского языка в речах политиков, в СМИ, в официальной переписки ведомств "законом регламентироваться не могут".

"Какая может быть ответственность за официальный документ, который вышел с ошибкой из какого-то ведомства? Это вопрос постепенного воспитания, общественного осуждения, если будут какие-то резонансные случаи", - сказала парламентарий.

"По моим представлениям, речь должна идти исключительно о дикторах, ведущих новостных программ. Если в сюжете идет прямая речь, то это под ограничительные действия закона подпадать не может, разумеется", - подчеркнула Ямпольская.

Поправки в закон также предусматривают обязательное использование норм русского языка в информации, предназначенной для потребителей и определяемой законом "О защите прав потребителей". Кроме того, в законе определен перечень сфер, где необходимо строго соблюдать нормы современного русского литературного языка, и перечень сфер, имеющих особенности осуществления деятельности. Ко вторым предлагается отнести случаи использования русского языка в образовании, СМИ, при показах фильмов в кинозалах и публичном исполнении произведений, в государственных и муниципальных системах, в предназначенной для потребителей информации и в рекламе.

Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов. Политолог Сергей Марков считает, что закон о защите русского языка пытается юридически решить ту проблему, которую надо решать политически.