20 Февраля 2023
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Общество В России
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В России могут внедрить единый закон о тишине

В России могут установить для всех субъектов время запрета на шум с 22:00 до 7:00.

Инициатива принадлежит ЛДПР. В ближайшее время проект закона будет внесен в Госдуму. Его поддерживают в "Единой России" и других фракциях.

Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00. В настоящее время каждый регион устанавливает правила самостоятельно. Управляющие компании, согласно документу, получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности, сообщают "Известия".

Ранее Мосгордуме предложили распространить на субботу запрет на проведение шумных ремонтных работ. По мнению главы комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, отдохнуть в законный выходной москвичам могут мешать звуки работающих инструментов, поскольку по закону начинать ремонтные работы в Москве разрешено с девяти утра в субботу включительно.

Теги: законопроект, закон о тишине, госдума



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Ранее 14.12.2022 08:34 Мск Мосгордуме предложили запретить шумные ремонтные работы утром в субботу


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