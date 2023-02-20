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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минтранс требует подготовить инфраструктуру для использования СИМ

Министерство транспорта России заявило о необходимости создания в регионах парковок и инфраструктуры для использования электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) путем интеграции их "в транспортную систему".

Такое письмо ведомство направило накануне вступления в силу новой редакции правил дорожного движения, которая регулирует эксплуатацию СИМ. Необходимо разработать планы этой "интеграции" на весенне-осенний период, назначив ответственных чиновников.

Министерство также просит региональных руководителей обеспечить необходимое количество парковок для СИМ, создавая их в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта, около ТЦ. При этом паркинги не должны создавать помехи и препятствия для пешеходов. В крайнем случае парковки для электросамокатов можно размещать в парковочных карманах, обозначив их соответствующими знаками.

Минтранс хочет, чтобы электросамокаты стали альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту. Между тем представители парламента Санкт-Петербурга намерены просить кабмин РФ приостановить вступление в силу новых ПДД. Там считают, что это может угрожать безопасности граждан.

Как сообщил глава экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников, в настоящее время нет действенных инструментов, чтобы оказать влияние на местные власти и заставить их создать инфраструктуру для СИМ.

Глава "Союза пешеходов" Владимир Соколов считает, что вместо того чтобы провоцировать людей ездить по тротуарам, что небезопасно для пешеходов, Минтрансу стоило бы выделить деньги на создание сети велодорожек, где могли бы перемещаться СИМ. Это можно сделать в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Или направить на эти цели деньги, собираемые в качестве штрафов — десятки миллиардов рублей в год. "То, что делается сейчас, безопасность движения только снизит", - отметил эксперт, сообщает "Коммерсант".

Теги: Минтранс, самокат, ПДД



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