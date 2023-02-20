Долги россиян за вывоз мусора превысили 90 млрд рублей

Долги граждан России за вывоз мусора превысили 90 млрд руб.

При том, что собираемость платежей растет, по итогам 2022 года этот показатель пока не достигла необходимых значений, следует из материалов Российского экологического оператора (РЭО). Неуплата за вывоз мусора приводит к повышению тарифов для других россиян.

Как считают члены общественного совета при Минстрое, рост задолженности может привести к "мусорному коллапсу", так как оператор не сможет качественно предоставлять услуги.

Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган заявил, что у ряда регоператоров имеются трудности с собираемостью платежей, и она не превышает 50%.

Наилучшая собираемость сегодня у Саратовской, Магаданской и Ивановской областей (более 100%), худшие результаты — у Ингушетии, Дагестана и Хабаровского края (менее 70%), сообщают "Известия".

Тем временем, для проекта строительства сети мусоросжигающих заводов в России не хватает импортного оборудования. В настоящее время строит пять таких предприятий, одно из них — в Казани — наиболее остро столкнулось с проблемой.