Госдума обсудит наказание для россиян за недопуск в квартиру газовщиков

В России могут ввести наказание за отказ впустить в квартиру газовщиков для проверки плиты или колонки.

Такую инициативу намерены обсудить в Госдуме. Как сообщил глава комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, к разработке таких поправок в КоАП парламентарии приступят после принятия базового закона — о закреплении только одной проверяющей организации за каждым домом.

В базовом законопроекте будет указано, что каждый житель сможет заключить договор с авторизованной компанией техобслуживания. В нем будут прописаны сроки, в которые владелец жилья обязан будет предоставить доступ в свою квартиру. Кроме того, основной законопроект обяжет жилищную инспекцию проверять состояние вытяжек.

Текст должен быть внесен в Госдуму до конца февраля. Пахомов выразил надежду на его принятие в этом году.

Проект уже поддержали в Минстрое, однако некоторые депутаты сомневаются, что такая мера сможет исключить человеческий фактор, и напоминают о ряде "зависших" в Думе проектов по профилактике взрывов бытового газа. Независимые эксперты призывают найти комплексное решение, сообщают "Известия".

В настоящее время граждане могут заключать такие договоры с любой компанией. В результате 10–50% квартир не имеют соглашений и не проверяются годами, что и приводит к систематическим несчастным случаям.

Напомним, 4 декабря в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме. Погибли шесть человек, пострадали 15. 5 декабря взрывы газа произошли в Кантемировке Воронежской области, Ярославле и Нижегородской области.

6 декабря в пятиэтажном жилом доме в городе Азов в Ростовской области взорвался газ.

7 декабря в Назрани произошел взрыв газа в торговом центре.