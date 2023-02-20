20 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Роскомнадзор запустит систему обезвреживания инфобомб в Сети

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) приступил к внутренним испытаниям системы обнаружения информационных бомб "Вепрь".

Разработка информационной системы ведется с 2022 года. Запуск после тестирования запланирован на вторую половину текущего года. Сообщения, которые потенциально могут привести к "реализации угроз для личности, общества и государства", в техническом задании разработки названы "точками информационной напряженности".

Систему разрабатывает петербургский разработчик IT-решений "Необит", который с 2021 года находится под американскими санкциями.

Среди реализованных проектов – система в виде флеш-карты "Инфоскальпель" для удаления остаточной информации из памяти оборудования видеоконференцсвязи, устройство криптографической защиты данных на флеш-накопителях "Флэшкриптор" и защищенная гибридная операционная система "Фебос". Компания разрабатывает технологические решения для ФСБ, Минобороны и других российских ведомств.

Ранее Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента "Окулус". К 2025 году ее научат более детально анализировать действия людей в интернете.

Теги: Роскомнадзор, интернет



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