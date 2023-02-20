В день внепланового заседания Совфеда в регионах соберутся заксобрания

Вслед за членами Совета федерации России скорректировали свой график работы некоторые парламенты в регионах.

22 февраля, на следующий день после послания президента России Федеральному собранию, пройдут заседания Госдумы и Совета Федерации, чтобы, как сообщалось ранее, принять поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы. В этот же день состоятся пленарные заседания парламентов минимум восьми регионов: Новгородской и Рязанской областных Дум, а также Думы Ставропольского края, госсоветов Татарстана и Удмуртии, заксобраний Вологодской и Свердловской областей и Санкт-Петербурга.

Назначение внеочередного заседания Рязанской областной думы на 22 февраля стало для депутатов неожиданностью. Спикер облдумы Аркадий Фомин объявил об этом на пленарном заседании 17 февраля. Повестка дня пока не сформирована.

Рязанская областная дума также уже несколько месяцев не может назначить своего представителя в Совфеде вместо ушедшего в отставку 16 ноября Игоря Морозова, хотя по закону это необходимо было сделать в течение месяца, сообщают "Ведомости".