Картине "Навальный" досталась премия BAFTA как лучший документальный фильм

Картина "Навальный" канадского кинематографиста Дэниела Роэра получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучший документальный фильм".

Фильм-биография производства HBO Max и CNN Films рассказывает о российском оппозиционном политике Алексее Навальном, который два года находится в колонии. События в картине охватывают период с лета 2020 года, когда он попал в больницу после отравления, по январь 2021 года. В картине содержатся фрагменты интервью с оппозиционером и его супругой Юлией.

Позднее картину показали в США на телеканале CNN.

Напомним, документальный фильм об Алексее Навальном вошел в шорт-лист потенциальных номинантов на премию Американской киноакадемии 2023 года.