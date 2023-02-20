20 Февраля 2023
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Фото: Накануне.ru

Зеленский утвердил антироссийские санкции в отношении 333 банкиров

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении санкций в отношении 333 россиян и одного юридического лица.

Как следует из документов на сайте офиса главы государства, в списке - финансисты и топ-менеджеры нескольких банков России. Речь идет о топ-менеджерах "Альфа-банка", "Московского кредитного банка", "Совкомбанка", МТС, "Дом.РФ", "Уралсиба", ФК "Открытие", "Сити-банка", "Металлинвестбанка" и др. Также под ограничения, которые вводятся на 10 лет, попала Московская биржа.

Санкции предполагают блокировку активов на территории Украины, приостановку торговых операций и другие меры.

Ранее Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 200 российских юридических лиц, в том числе госкорпорации "Росатом", ее дочерних компаний и других структур атомной отрасли России.

Теги: Зеленский, санкции, банки



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