Присяжные вынесли Фургалу обвинительный вердикт по делам об убийстве и покушении

Присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным по всем трем эпизодам. Речь идет об организации двух убийств и одного покушения.

Краткое "виновен" озвучили присяжные в Мособлсуде, сообщает РИА Новости. Присяжный старшина также отметил, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Напомним, вчера судья около 10 раз прерывал экс-губернатора во время его выступления с последним словом перед присяжными. В какой-то момент в заседании был объявлен десятиминутный перерыв, чтобы "Фургал успокоился".

Представители прокуратуры выступили в Мособлсуде 23 января. На заседании представитель гособвинения попросил присяжных заседателей признать Фургала виновным в совершении преступлений.

Политика обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.